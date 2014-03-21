Menu
£0.000
Menu
Home
Cwm Deri
GreenThumb Lawn Treatment Service
Welsh Food & Drink
Menu
£0.000

Latest Features

A Little Cosmic Dust at Cardiff University
Latest FeaturesYour Wales

A Little Cosmic Dust at Cardiff University

Amaryllis belladonna 'Alba'
GardeningLatest Features

The Early Autumn Garden 2025

The Welsh Corgi a Welsh Icon
Latest FeaturesWelsh Connections

The Welsh Corgi a Welsh Icon

August 19th Through the Years
Latest FeaturesWelsh History

August 19th Through the Years

More Features »

News Around Wales

More News Around Wales »

Food & Drink News

More Food & Drink News »

Featured Events

Members Autumn Exhibition
, ,

Members Autumn Exhibition

King Street Gallery, 33 King Street, Carmarthen SA31 1BS
The Cheese Social
,

The Cheese Social

Greenmeadow Golf & Country Club, Treherbert Road, Cwmbran NP44 2BZ

Buy Tickets - £15

Blues Echoes
, ,

Blues Echoes

Theatre Ffwrnes, Park Street, Llanelli SA15 3YE

Buy Tickets - £10.50, £8.50

Equine Car Boot
, ,

Equine Car Boot

Carmarthen Showground, SA33 5DR
Ffwrnes Comedy Club
, ,

Comedy Club – Ffwrnes

Theatre Ffwrnes, Park Street, Llanelli SA15 3YE

Buy Tickets - £12.50

Mrs Beeton, My Sister
, ,

Mrs Beeton, My Sister

Theatre Ffwrnes, Park Street, Llanelli SA15 3YE

Buy Tickets - £14

A Country Night in Nashville
, ,

A Country Night in Nashville

Theatre Ffwrnes, Park Street, Llanelli SA15 3YE

Buy Tickets - £27.50

Pinc Ffloyd
, ,

Pinc Ffloyd

Ucheldre Centre, Millbank, Holyhead, Anglesey LL65 1TE

Book Now - £15

All Upcoming Events »

Arts News

More Arts News »

Tried & Tested

More Tried & Tested »

Subscribe to Our Newsletter

Sign up to receive our occasional newsletter.

Read a sample newsletter »